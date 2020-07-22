2020/07/22 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 387 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 188 اصابة خلال حملات الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 387 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:- – 188 حالة خلال حملات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”387″ المسجلة اليوم في الرصافة وكالة تقدم الاخبارية.

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