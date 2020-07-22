حريق يلتهم “مولد كهرباء” شمالي بغداد وجثة متفحمة بداخلها … الفاعل “تماس كهربائي ” !

2020/07/22 | 18:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فديوي لاحتراق مولد كهربائي في منطقة الاعظمية شمالي العاصمة بغداد، فيما قال مدونون ان الحريق كان بشكل كبير أدى لهلع الأهالي بمحاولات الاخماد .وقال المدونون، ان الحريق وقع بالقرب من مدرسة الابداع وخلف شارع الضباط في منطقة الاعظمية، وكان بشكل مرعب حيث تصاعدت النيران في […]

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