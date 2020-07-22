2020/07/22 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، أن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن خفض الأجور الدراسية ملزم التنفيذ للكليات الأهلية، مؤكدا أن عدم الالتزام بالقرار سيعرض الكليات الأهلية للإغلاق والغرامة المالية.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن خفض الأجور الدراسية ملزم التنفيذ للكليات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوني: عدم التزام الكليات الاهلية بقرار خفض الاجور سيعرضها للغلق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانوني: عدم التزام الكليات الاهلية بقرار خفض الاجور سيعرضها للغلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).