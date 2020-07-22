صحة الانبار تجهز النجف بـ 500 قنينة أوكسجين لسد النقص في ردهات عزل مصابي كورونا

2020/07/22 | 18:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهز مدير عام صحة الانبار خضير خلف شلال ، اليوم الاربعاء، مدينة النجف الاشرف بـ 500 قنينة أوكسجين لسد النقص الحاصل في ردهات عزل المرضى المصابين بفايروس كورونا.وقال مصدر مطلع في تصريح خاص، ان “مدير عام صحة الانبار الدكتور خضير خلف شلال، جهز مدينة النجف الاشرف بـ 500 قنينة أوكسجين لسد النقص الحاصل في …

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