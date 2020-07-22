2020/07/22 | 18:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد جدول الامتحانات العامة للطلبة الخارجيين "الدور التمهيدي" للتعليم المهني ولجميع الفروع والتخصصات.

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