صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ

2020/07/22 | 18:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 387 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 188 اصابة خلال حملات الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 387 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 188 حالة خلال حملات الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع البلديات الثاني 83 حالة• قطاع بغداد الجديدة 26 حالة• قطتاع الشعب 14 حالة• قطاع النهروان 9 حالات• قطاع البلديات الاول 6 حالات• قطاع الاعظمية 17 حالة• قطاع الاستقلال 8 حالات• قطاع الرصافة 21 حالة• قطاع المدائن 4 حالات- 199 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 65 حالة ضمن محلات 550, 521, 555, 542, 516, 559, 572, 556, قطاع 40• الكرخ حي الجهاد حالتين محلة 895• الكرخ حي الاعلام حالتين محلة 829• البلديات 13 حالة محلة 728, 713, 723• الرئاسة حالة واحدة محلة 765• الشعب 19 حالة محلة 319, 352, 357, 319, البنوك, حي اور, سوق شلال , الديوان , حي البساتين• المشتل حالة واحدة• حي النصر حالتين محلة 773• شارع النضال حالة واحدة محلة 103• بوب الشام حالتين محلة 363• حي الزهراء حالة واحدة محلة 757• سبع ابكار حالة واحدة محلة 340• الكرخ الحرية حالتين محلة 430, 438• شارع فلسطين 10 حالات محلة 508, 505, 510, 508,• الكرادة حالتين محلة 909, 903• الكرخ الغزالية حالتين محلة 665• المدائن 6 حالات محلة حي الوحدة, الوردية , سعيدة, الزراعي• الزعفرانية 18 حالة محلة 952, 966, 961, 950, 964, 955, ام القرى• الامين 9 حالات محلة 732, 719, 731, 739• الحسينية 8 حالات محلة 222, 221, حي الزهور, السكلات• الكفاح حالة واحدة• الكرخ حي الخضراء حالة واحدة• الكرخ كرادة مريم حالة واحدة محلة 860• حي القاهرة 5 حالات• جسر ديالى 4 حالات• مجمع الكيلاني حالة واحدة• سبع قصور حالة واحدة• محافظة بابل حالة واحدة الحلة• الاعظمية 7 حالات محلة 336, 334, 321, 314• التاجي حالة واحدة• بغداد الجديدة 9 حالات محلة 741واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 15366 توفي منهم 873 للاسف فيما اكتسب الشفاء 11520 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 2973".وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين غير مبالين بخطورة الفيروس".

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