2020/07/22 | 18:48 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب النجف حسن احمد: اللاعب عماد محسن تم عرضه على النادي من قبل وسيط وطلب مبلغ مالي كبير لا يمكن توفيره

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