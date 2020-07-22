البنك المركزي العراقي يعلن موعد دفع رواتب الموظفين

2020/07/22 | 18:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، الاربعاء، تأمين رواتب الموظفين لشهر تموز الحالي، مؤكدا إطلاقها دفعة واحدة قبل عيد الأضحى....

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