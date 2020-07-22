مؤشر الجائحة في العراق: الإصابات تلامس 100 ألف وأكثر من 4 آلاف ضحية

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "تم فحص (18416) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (844218)".
أضاف البيان "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2197) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 325
بغداد / الكرخ 255
مدينة الطب 176
النجف الأشرف 142
السليمانية 50
أربيل 61
دهوك 11
كربلاء 108
كركوك 87
ديالى 118
واسط 123
البصرة 121
ميسان 84
بابل 186
الديوانية 77
ذي قار 40
الأنبار 23
نينوى 28
صلاح الدين 182
الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 2706 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 387
بغداد الكرخ 466
مدينة الطب 112
النجف 64
السليمانية 140
أربيل 98
دهوك 14
كربلاء 185
كركوك 136
ديالى 59
واسط 255
البصرة 230
ميسان 72
بابل 138
الديوانية 86
ذي قار 35
الأنبار 13
المثنى 97
نينوى 39
صلاح الدين 80
الوفيات 92 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 10
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 3
النجف 4
السليمانية 9
أربيل 4
كربلاء 7
كركوك 6
ديالى 1
واسط 4
البصرة 8
ميسان 3
بابل 10
الديوانية 1
ذي قار 7
الأنبار 1
المثنى 1
نينوى 3
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء: 67147 (نسبة الشفاء 67.2 %)
مجموع الإصابات: 99865
الراقدين الكلي: 28676
الراقدين في العناية المركزة: 441
مجموع الوفيات: 4042". اقرأ/ي أيضًا:
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