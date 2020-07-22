مؤشر الجائحة في العراق: الإصابات تلامس 100 ألف وأكثر من 4 آلاف ضحية

2020/07/22 | 18:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل أكثر من 2700 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم 22 تموز/يوليو، لتقترب حصيلة الإصابات من 100 ألف حالة منذ دخول الجائحة للبلاد.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "تم فحص (18416) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (844218)".

أضاف البيان "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2197) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 325

بغداد / الكرخ 255

مدينة الطب 176

النجف الأشرف 142

السليمانية 50

أربيل 61

دهوك 11

كربلاء 108

كركوك 87

ديالى 118

واسط 123

البصرة 121

ميسان 84

بابل 186

الديوانية 77

ذي قار 40

الأنبار 23

نينوى 28

صلاح الدين 182

الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 2706 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 387

بغداد الكرخ 466

مدينة الطب 112

النجف 64

السليمانية 140

أربيل 98

دهوك 14

كربلاء 185

كركوك 136

ديالى 59

واسط 255

البصرة 230

ميسان 72

بابل 138

الديوانية 86

ذي قار 35

الأنبار 13

المثنى 97

نينوى 39

صلاح الدين 80

الوفيات 92 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 10

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 3

النجف 4

السليمانية 9

أربيل 4

كربلاء 7

كركوك 6

ديالى 1

واسط 4

البصرة 8

ميسان 3

بابل 10

الديوانية 1

ذي قار 7

الأنبار 1

المثنى 1

نينوى 3

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء: 67147 (نسبة الشفاء 67.2 %)

مجموع الإصابات: 99865

الراقدين الكلي: 28676

الراقدين في العناية المركزة: 441

مجموع الوفيات: 4042". اقرأ/ي أيضًا:

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