مؤشر الجائحة في العراق: الإصابات تلامس 100 ألف وأكثر من 4 آلاف ضحية


مؤشر الجائحة في العراق: الإصابات تلامس 100 ألف وأكثر من 4 آلاف ضحية
2020/07/22 | 18:53 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل أكثر من 2700 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم 22 تموز/يوليو، لتقترب حصيلة الإصابات من 100 ألف حالة منذ دخول الجائحة للبلاد. 

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "تم فحص (18416) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (844218)". 

أضاف البيان "سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (2197) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:  

بغداد / الرصافة   325  

بغداد / الكرخ     255  

مدينة الطب        176  

النجف الأشرف    142  

السليمانية            50  

أربيل                61  

دهوك                11                

كربلاء             108  

كركوك             87  

ديالى               118  

واسط              123            

البصرة             121  

ميسان              84  

بابل                 186   

الديوانية            77   

ذي قار             40   

الأنبار               23               

نينوى                28  

صلاح الدين        182     

  الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 2706 حالة،  وكما يلي:  

بغداد الرصافة   387  

بغداد الكرخ     466    

مدينة الطب      112    

النجف            64  

السليمانية        140         

أربيل            98  

دهوك            14                 

كربلاء        185  

كركوك       136    

ديالى          59  

واسط         255  

البصرة       230  

ميسان          72  

بابل           138  

الديوانية       86    

ذي قار        35  

الأنبار          13  

المثنى          97  

نينوى          39  

صلاح الدين      80     

  الوفيات  92     حالة  وكما يلي:  

بغداد الرصافة     10  

بغداد الكرخ        8  

مدينة الطب       3  

النجف            4  

السليمانية        9  

   أربيل         4                   

كربلاء          7  

كركوك         6  

ديالى           1  

واسط           4  

البصرة         8  

ميسان         3  

بابل           10  

الديوانية      1  

ذي قار        7  

الأنبار         1                

المثنى         1  

نينوى           3  

صلاح الدين    2              

  مجموع الشفاء:  67147  (نسبة الشفاء  67.2 %)  

مجموع الإصابات: 99865  

الراقدين الكلي:    28676  

الراقدين في العناية المركزة: 441  

مجموع الوفيات:   4042". اقرأ/ي أيضًا: 

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