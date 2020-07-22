بشهادة ووثيقة مزورتين.. ضبط 88 حاوية محملة بالرز في منفذ ميناء أم قصر الاوسط

2020/07/22 | 18:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط 88 حاوية محملة بالرز بشهادة ووثيقة مزورتين في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.وذكرت الهيأة في بيان ان "في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة، عن تمكنها من ضبط معاملة كمركية خاصة ب(88) حاوية بداخلها مادة ( الرز ) المنشأ الهند داخل الحرم الكمركيبعد التدقيق من قبل ضابط البحث والتحري منفذنا وكتاب الشركة الفاحصة تبين ان شهادة المطابقة ووثيقة الاطلاق مزورتين".واضاف انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالتها الى مركز شرطة الكمرك لغرض عرضها على القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين".

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