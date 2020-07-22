السعودية تسجل أكبر حصيلة وفيات جراء كورونا منذ أسبوع

2020/07/22 | 18:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة سجلت السلطات الصحية السعودية أكبر ارتفاع يومي منذ أسبوع في حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، فيما لا يزال معدل الإصابات الجديدة في انخفاض مستمر تدريجيا.وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 44 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء (مقابل 34 وفاة يوم أمس)، ما يمثل أكبر قفزة في حصيلة الوفيات منذ 15 يوليو عندما تم تسجيل 45 وفاة.وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 2331 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 2476 إصابة أمس، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ الثالث من يونيو الماضي عندما تم رصد 1975 إصابة.وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 258156 بما في ذلك 2601 حالة وفاة و45157 حالة نشطة منها 2143 مريضا في حالة حرجة.وتماثل 3139 مريضا للشفاء في السعودية منذ يوم أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 210398 شخصا.

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