2020/07/22 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناءأم قصر الاوسط في محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، عن تمكنها من ضبط معاملة كمركية خاصة ب(88) حاوية بداخلها مادة ( الرز )المنشا الهند داخل الحرم الكمركي.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بعد التدقيق من قبل ضابط البحث والتحري منفذنا وكتاب الشركة الفاحصة تبين ان شهادة المطابقة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 88 حاوية محملة بالرز وثائقها مزورة في ميناء أم قصر الاوسط وكالة تقدم الاخبارية.

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