جدول الامتحانات العامة للطلبة الخارجيين الدور التمهيدي ولكافة الفروع والتخصصات

2020/07/22 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر”تقدم” جدول الامتحانات العامة للطلبة الخارجيين / الدور التمهيدي/ للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات ( الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحسوب وتقنية المعلومات ، التمريض ) للعام الدراسي 2019-2020 .جدول الامتحانات العامة للطلبة الخارجيين / الدور التمهيدي/ للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات ( الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحسوب وتقنية المعلومات ، …

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