( الماركسية ) في معجم الماركسية النقدي . / تنقيح و تعديل / - عبد الحسين سلمان

2020/07/22 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان ( الماركسية ) في معجم الماركسية النقدي .



/ تنقيح و تعديل / ."معجم الماركسية النقدي" Dictionnaire Critique du Marxime Paris, Presses universitaires de France, 1982 معجم عربي مترجم عن المعجم الفرنسي، الذي ألفه أكثر من ستين مؤلفاً مختصاً، بإشراف الأستاذين جيرار بن سوسان وجورج لابيكا.



Georges Labica/ Gérard Bensussanوهو معجم علمي، وهو المقصود بعبارة "نقدي".



يتناول ......





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