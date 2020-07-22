2020/07/22 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن العنف ليس بجديد على المجتمع العراقي وإنما أسبابه وجذوره قديمة إلا أن ظهورها الآن بهذا الشكل يعود إلى انتشار المراسلين للتلفزة والفضائيات وإلى ظهور وعي فكري ينصر المرأة وينحاز بجانبها بالرغم من أن ظهوره واستعماله بهذا الشكل المفرط ظهر الآن لأسباب الظروف الاقتصادية والمعاشية وضعف الوعي الفكري وصراع التسلط والاختلاف بين سلطة الأب وسلطة الأم كما تلعب ظاهرة الغيرة دور كبير في العنف الأسري لأن الغيرة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنف الأسري وأسبابه - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنف الأسري وأسبابه - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).