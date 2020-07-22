شرطة ديالى تعلن احباط مخطط ارهابي بالمحافظة يستهدف ضرب الأمن واثارة الفتنة الطائفية

2020/07/22 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

قائد شرطة ديالى يعلن عن احباط مخطط ارهابي خطير في المحافظة

اعلن #قائدشرطةديالى اللواء حامد خليل الشمري عن احباط مخطط ارهابي خطير خلال عملية امنية نوعية مشتركة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع قوة من جهاز المخابرات /ديالى تمكنت خلالها من القاء القبض على العقل المدبر لتنفيذ هذا المخطط وضبط بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة والاسلحة وعبوة ناسفة محلية الصنع ينوي استهداف الاستقرار الامني واثارة الفتن الطائفية في المحافظة .

وبين اللواء حامد خليل الشمري ان هذه العملية نفذت ليلاً بناء على معلومات استخبارية دقيقة لتعقب الاوكار الارهابية والتي اطاحت بالإرهابي الذي كان يخطط لاستهداف قيادات في #الحشد_الشعبي وبعد اكمال الاجراءات التحقيقية اعترف بقيامه بنصب عبوة ناسفة ثانية تم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي التاب الى لواء ٢٤ حشد شعبي ينوي استهداف المواطنين الآمنين لأثارة الفتن الطائفية والمناطقية الا ان فاعلية الاجهزة الامنية في سرعة التعامل مع المعلومة الاستخبارية اسهمت في افشال جميع المخططات قبل تنفيذ مآربهم الاجرامية .

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