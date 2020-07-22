التحالف الدولي: قوات الأمن العراقية أقوى من داعش وتحتاجنا بالضربات الدقيقة وخاصة بهذه المناطق

2020/07/22 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد نائب قائد قوة المهام المشتركة في العراق، كينيث إيكمان، الأربعاء، 22 تموز، 2020، أن قوات الأمن...





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