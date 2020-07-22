إدارة نادي الشرطة تثني على جهود وزير الشباب ومدير صحة الرصافة

2020/07/22 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

ثمنت الهيأة الادارية لنادي الشرطة اليوم الاربعاء،( 22 تموز 2020)، الدور البارز للكابتن عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، لتذليله كافة المعرقلات لاستحصال الموافقات الرسمية لاقامة المعسكر التدريبي لفريقنا بكرة القدم في العاصمة بغداد.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم):" كما تشكر الادارة جهود الدكتور عبد الغني الساعدي مدير صحة بغداد - الرصافة لجهوده المبذولة في تأمين فريق طبي لفحص جميع الملاكات المرتبطة بالفريق اضافة الى اللاعبين مساء اليوم الاربعاء قبل الشروع بانطلاق المفردات التدريبية في طور استعدادات القيثارة الخضراء للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها الاستحقاق الاسيوي".

الجدير بالذكر ان فريق الشرطة كان من المؤمل ان يعسكر في محافظة النجف، ولكن لم يتحصل على الموافقات الرسمية الامر الذي جعل الادارة تحث الخطى بغية تأمين التجمع في العاصمة قبل الانطلاق في معسكر خارجي يحدد في وقت لاحق بعد الاطلاع على الواقع الصحي للبلدان التي من المزمع استضافتها للمعسكر.

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