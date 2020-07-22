كورونا يصيب 387 شخصا في جانب الرصافة خلال 24 ساعة.. ومناطق شرقي بغداد في الصدارة !

2020/07/22 | 19:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلن دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ387 المسجلة اليوم بفيروس كورونا المستجد، فيما أشارت إلى ان من بين الإصابات 188 اصابة خلال حملات الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبدالغني الساعدي، في بيان ، إن “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 387 […]

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