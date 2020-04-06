كورونا يتلقى صفعة في دهوك

2020/07/22 | 19:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر في صحة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بارتفاع اعداد المتعافين من مرض كورونا في المحافظة الى 293 شخصاً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة صحة دهوك سجلت، اليوم، تماثل ثمانية مصابين بفيروس كورونا الى الشفاء التام".

وأوضح المصدر، أنه بتماثل الثمانية مرضى للشفاء اليوم، "ارتفع اعداد المتعافين من الفيروس الى 293 شخصا".

واعلنت صحة دهوك في بيان لها اليوم أن عدد مرضى كورنا المتبقين تحت العلاج في مستشفيات المحافظة يبلغ 64 مريضا.

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