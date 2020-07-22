الكاظمي يعين مديرا لمكتبه بعد انهاء مهام مهودر

2020/07/22 | 19:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الصحفي حيدر حمادة المقرب من رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي مديرا لمكتبه الاعلامي ، بعد انهاء مهام عبدالهادي مهودر.واكد حمادة بحسب وسائل اعلام محلية ان " رئيس الوزراء قرر تكليفه بمهام ادارة مكتبه الاعلامي ".وكان مدير اعلام رئيس الوزراء عبد الهادي مهودر اكد في وقت سابق من اليوم انه انهى عمله ومسؤوليته في المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ،قائلا " إحترامي الكبير للوسط الصحفي والاعلامي لأننا بقينا أصدقاء وزملاء حتى النهاية أشكر الوطن الذي كنت حصته وأشكر المؤسسة التي خدمتها بمهنية واستقلالية وصبرٍ جميل ".

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