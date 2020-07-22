2020/07/22 | 19:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قالت ذكرى سرسم احدى صديقات المواطنة الألمانية المخطوفة في تصريح صحفي،الاربعاء 22 تموز 2020 إن هيلا ميفيس كانت تشعر بالقلق بعد مقتل هشام الهاشمي، وهو باحث عراقي كان يدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة السابقة العام الماضي.وأضافت سرسم: لقد تحدثت اليها ميفيس الأسبوع الماضي وهي كانت بالفعل منخرطة في الاحتجاجات، وكانت تشعر بالتوتر بعد الاغتيال الهاشمي.و أفاد مصدر أمني، الاثنين الماضي، أن مواطنة المانية تعرضت للخطف خارج مكتبها في وسط بغداد.وقال مراقبون في تصريح صحفي، ان العملية تستهدف الامن الذي يسعى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى ارسائه في العراق.واظهر فيديو تداول عن لحظة خطف هيلا ميفيس، التي تدير برامج فنية في مركز بيت تركيب الذي ينظم فعاليات فنية، قد غادرت مكتبها على متن دراجتها الهوائية عندما شوهدت سيارتان، احداهما شاحنة بيضاء صغيرة تقومان بخطفها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناشطة الالمانية "ميفيس " أبلغت صديقاتها قبل خطفها: مصيري مثل الهاشمي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناشطة الالمانية "ميفيس " أبلغت صديقاتها قبل خطفها: مصيري مثل الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).