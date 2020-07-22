عماد محسن يحدد وجهته البديلة للموسم المقبل

2020/07/22 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المهاجم عماد محسن أن في حال فشل انتقاله إلى أحد الأندية الخليجية فإنه سيمثل نادي الميناء في الموسم المقبل.

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