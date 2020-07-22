2020/07/22 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، على نسخة من جدول الامتحانات العامة للطلبة الخارجيين في التعليم المهني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول الامتحانات العامة للطلبة الخارجيين في التعليم المهني ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول الامتحانات العامة للطلبة الخارجيين في التعليم المهني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).