2020/07/22 | 19:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل قناة العالم في بغداد بأن هناك توسيع لضربات على القوات الأمريكية والأرتال التي تحمل دعم لوجيستي للقواعد الأمريكية ويعتبر هجوم اليوم في محاف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل العالم يكشف تفاصيل هجوم ذي قار وما سبقه) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل العالم يكشف تفاصيل هجوم ذي قار وما سبقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).