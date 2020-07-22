هجوم هو الثالث من نوعه على رتل للأمريكيين في ذي قار العراقية

2020/07/22 | 19:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادَ مصدرٌ أمنيٌ في محافظةِ ذي قار بأنّ هجوماً جديداً استهدفَ دعماً لوجستياً للأمريكيين جنوبيَ العراق في ثالثِ هجوم من نوعهِ خلال عَشَرةِ ايام....

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