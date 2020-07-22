نائب يدعو القوات الامنية الى ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين

2020/07/22 | 19:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد استنكر النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، علي الغركان، ما تعرض له المتظاهرين السلميين من المحاضرين المجانيين المطالبين بحقهم من تعنيف وهجوم بأساليب تتنافى مع القيم الإنسانية وحقوق الإنسان .وقال الغركان في بيان، تلقت وكالة أين نسخة منه، انه" على الحكومة النظر لمطالب هذهِ الشريحة المهمة وتنفيذها بأسرع وقت لما لها دور كبير في بناء نسيج المجتمع من خلال العملية التربوية والتعليمية، ولما قدموه من خدمة مجانية وبعرق جبينهم طوال تلك المدة".فيما دعا الغركان القوات الأمنية الى" التعامل بمهنية وانضباط عالي مع هذه الشريحة بعيدآ عن التصرفات الاستفزازية التي تكون لها تبعات جسيمة".

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