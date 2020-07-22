سلطة الطيران المدني تلزم المسافرين بإجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من الرحلة

2020/07/22 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلنت سلطة الطيران المدني، الاربعاء، عن اشتراطها على المسافرين اجراء فحوصات سلامتهم من فيروس كورونا قبل 72 ساعة من موعد الرحلة بعد قرار فتح المطارات.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لـ/المعلومة/ ان “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت فتح المطارات العراقية امام المسافرين داخليا ودوليا بناء على توصيات سلطة الطيران المدني”.[…]

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