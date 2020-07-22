أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ تسعة أعوام

2020/07/22 | 19:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفع الذهب بأكثر من واحد في المئة، يوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام، مدفوعا بضعف الدولار، فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 05:01 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1856.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته، منذ سبتمبر 2011، عند 1865.35 دولار للأوقية، في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، 0.7 بالمئة، إلى 1856.80 دولار للأوقية.

وأبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاق، يوم الثلاثاء، بشأن خطة للتعافي، بقيمة 750 مليار يورو، فيما ناقش مسؤولون من البيت الأبيض وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس جولة أخرى من إجراءات مساندة ستشمل تأمين بطالة ممتدا وتخصيص المزيد من الأموال للمدارس.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار، الذي يقبع قرب أدنى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر.

وواصلت الفضة صعودها وزادت، بنسبة 4.7 بالمئة، إلى 22.33 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها، منذ أكتوبر تشرين الأول 2013.

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