قائد شرطة ديالى يعلن احباط مخطط ارهابي خطير في المحافظة

2020/07/22 | 19:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.أعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، الأربعاء، احباط مخطط ارهابي خطير في المحافظة.وقال اللواء حامد خليل الشمري، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم احباط مخطط ارهابي خطير خلال عملية امنية نوعية مشتركة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع قوة من جهاز المخابرات /ديالى تمكنت خلالها من القاء القبض على […]

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