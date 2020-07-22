مفوضية حقوق الانسان: ضرب المعلمين والمدرسين بتظاهرة اليوم انتهاك صارخ للعلم

2020/07/22 | 19:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعتبرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الاربعاء، الاعتداء وضرب المتظاهرين من شريحة المعلمين والمدرسين بانه انتهاك صارخ للعلم ولحقوق الأنسان، داعية رئيس الوزراء بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه بحفظ حقوق الانسان.وقالت عضو المفوضية فاتن عبد الواحد لـ/المعلومة/ ان “القوات الامنية وخاصة قوات مكافحة الشغب مطالبة بحفظ النفس وان تكون حماية لا مصدر […]

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