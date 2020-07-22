2020/07/22 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نتج جسم الإنسان، الملايين من خلايا الدم الحمراء يوميا، في نخاع العظام، والتي تظل داخل الجسم لمدة 120 يوما، إلا أن يتم تدميرها في الكبد، ثم تعاد الكرة.وأفاد تقرير لموقع “هيلث لاين” المختص بالصحة، بأن نقص الخلايا الحمراء يصيب الجسم بفقر الدم والتعرض لعدد من المضاعفات والمشكلات الصحية.ويلجأ الكثيرون من مرضى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 فيتامينات مهمة لإنتاج خلايا الدم الحمراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 فيتامينات مهمة لإنتاج خلايا الدم الحمراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).