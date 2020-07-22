بالاسماء.. العراق يجمد أموال 200 شخص بتهمة الإرهاب

2020/07/22 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت لجنة تجميد أموال الارهابيين قراراً بتجميد اموال 200 شخص بتهمة الإرهاب بناءً على ما عرضته محكمة عراقية.

وجاء في نص قرار للجنة حمل الرقم 28 لسنة 2020 ، إنه وبناءً على ما عرضه مجلس القضاء الاعلى / رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية / محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب، بموجب كتاب يحمل تاريخ 27 حزيران 2019 واستناداً الى احكام قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 39 لنسة 2015 ونظام تجميد اموال الارهابيين رقم 5 لسنة 2016 فقد قررت اللجنة تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية لـ 200 شخص وفقاً لما هو مثبت بالوثائق في ادناه على ان ينفذ من تاريخ صدوره والذي صادف في 19 تموز 2020 .

وتنفرد وكالة بغداد اليوم بنشر الوثائق التي حملت القرار والاسماء الواردة فيه.

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