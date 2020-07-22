2020/07/22 | 19:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ثلاثة مصادر إن السلطات الفرنسية أخطرت مشغلي خدمات الاتصالات الذين يعتزمون شراء معدات “هواوي” لتكنولوجيا الجيل الخامس أنه لن يكون بمقدورهم تجديد تراخيص المعدات عند حلول آجالها.ويقصي قرار السلطات الفرنسية فعليا الشركة الصينية بشكل تدريجي من شبكات اتصالات المحمول.وقالت الهيئة الوطنية الفرنسية لأمن نظم المعلومات هذا الشهر إنها ستسمح لمشغلي الخدمات باستخدام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تفرض قيودا على استخدام معدات “هواوي” للجيل الخامس وكالة تقدم الاخبارية.

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