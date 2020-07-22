العثور على رفات جندية أمريكية بالقرب من قاعدة عسكرية في ولاية تكساس

2020/07/22 | 19:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.أفادت قناة “سي بي إس”، اليوم الأربعاء، بأنه تم العثور على رفات جندية، بالقرب من قاعدة “فورت هود” التابعة للجيش الأمريكي في ولاية تكساس، وهذه هي الحادثة الثالثة من هذا النوع خلال شهر.ووفقا لقيادة القاعدة، تم العثور على جثة ميجهور مورت، البالغة من العمر 26 عاما، والتي خدمت في القاعدة كجندية عادية، […]

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