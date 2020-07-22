2020/07/22 | 19:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تفاتح شركة عالمية لتجهيز العراق بلقاح كوفيد 19 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 19:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تفاتح شركة عالمية لتجهيز العراق بلقاح كوفيد 19) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تفاتح شركة عالمية لتجهيز العراق بلقاح كوفيد 19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).