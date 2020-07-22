المتعة في المدن السياحية ..هل تكون سيراً على الاقدام ام هناك طرق أخرى متاحة للزائرين !

2020/07/22 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة أثبتت القرى الأيرلندية كيف يكون بعض أفضل المناطق الحضرية التي يمكن التنزه فيها سيراً على الأقدام هي المدن الصغيرة أو حتى البلدات الريفية.ففي حين تتسم المدينة بشوارع تعجّ بالحركة والأماكن الضيقة، فإنك إذا مشيت إلى طرف المدينة ستصل فوراً إلى الحقول الزراعية؛ حيث الهدوء والبراح.وهناك فارق صارخ بين المدينة […]

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