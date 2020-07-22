“مسبار الأمل”..ارادة وطنية وكفاءات علمية صنعت للامارات مستقبلا للاجيال القادمة على القمر !

2020/07/22 | 20:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكلٍ رسمي، السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، أُطلق عليه اسم “مسبار الأمل”، لتكون الإمارات واحدة من بين تسع […]

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