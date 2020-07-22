انهاء الفساد بأنهاء النظام - محمد شنان كريم

2020/07/22 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_شنان_كريم يتناقل الاعلام بشكل مستمر اخبارا بان رئيس الوزراء الجديد في جدول اعماله محاربة الفساد؟ فبعد تكليفه تعهد الكاظمي بالحفاظ على سيادة العراق واستقلالية قراره السياسي، وسوف يعمل على حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد؟هذه النكات والاكاذيب السخيفة في محاربة الفساد وحصر السلاح دائما نسمعها بعد مجيء كل رئيس وزراء، يتم ترديدها مثل الببغاء للدعاية والتسويق الإعلامي، وتساهم نوعا ما في نشر الاوهام وت ......





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