رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية: هذا ما نتوقعه من الكاظمي بشأن العلاقات مع ايران واميركا والسعودية

2020/07/22 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، شيركو محمد، اليوم الاربعاء، إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قادر على خلق علاقات متوازنة خلال زيارتيه إلى السعودية والولايات المتحدة الامريكية المرتقبتين، وذلك بعد ختام زيارته إلى إيران.

وذكر شيركو محمد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المكاسب الذي سيحصل عليها رئيس مجلس الوزراء خلال جولته الاقليمية وإلى واشنطن ستكون داعمة الى العراق في اعادة الاستقرار وتجاوز المشاكل الاقتصادية والامنية".

واضاف محمد، ان "الهدف منها كذلك هو توطيد العلاقات والحفاظ على المشتركات والمصالح بين العراق والحكومات في المنطقة"، مبينا ان "الحكومة الجديدة لديها رؤية لاعادة العلاقات بشكل جيد مع الاحتفاظ بسيادة البلاد".

وأكد أن "أغلب الكتل السياسية تدعم الكاظمي في توجهه الحالي من أجل الحفاظ على مصالح البلاد"، لافتا إلى ان "مصالح الشعب العراقي تمثل أولوية قصوى".

وتحاول حكومة الكاظمي جاهدة لتخفيف التوتر في البلاد والحفاظ على توازن بين القوى الاقليمية والدولية من أجل المباشرة بخطتها الاصلاحية.

وبينما جرى تأجيل المحطة السعودية في جولة الكاظمي بعد التنسيق والتشاور بين العاصمتين بغداد والرياض، زار الكاظمي طهران والتقى كبار المسؤولين الايرانيين، بمن فيهم مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي وتلقى مواقف داعمة لحكومته.

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وقال الج

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