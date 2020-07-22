طبيب يعلن اصابته مجدداً بكورونا بعد 45 يوماً من تعافيه: الأعراض الجديدة أشد قسوة !

2020/07/22 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

بعد أسابيع من شفائه، أعلن مدير مستشفى حميات دمنهور في مصر، الدكتور أحمد هواش، إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، لافتا إلى أن الأعراض الجديدة "أشد قسوة".وحذر الدكتور أحمد هواش على حسابه في موقع فيسبوك، من أن المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، لدى المتعافين منه، لا تتحاوز الشهرين.

وقال: "كورونا تعطي مناعة من 45 إلى 60 يوما فقط، وقد تكون مدة أقصر من ذلك، كما أنه ينتقل بالهواء والرذاذ".

وكان هواش قد أعلن في مايو/ايار الماضي إصابته بوباء "كوفيد-19"، ثم أعلن تعافيه في السادس من يونيو/حزيران، بعد ظهور نتائج المسحتين وسلبيتهما.

ودعا مدير مستشفى حميات دمنهور الناس إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، أهمها ارتداء الكمامات، وعدم الإهمال في ظل تناقص أعداد المصابين.

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وقال السرياوي في بيان تلقته(بغداد اليوم)، إنه "نظرًا لظ

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اوضح مدير دائرة صحة الرصافة ببغداد، عبد الغني الساعدي، الأربعاء، 22 تموز، 2020، التوزيع الجغرافي لـ 387 اصابة جديدة بفيروس كورونا سُجلت اليوم.

وقال الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المؤسسات الصحية في جانب ا

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وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم فحص ( 18416) نموذج في كافة المختبرات المختصة في

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