محافظ بابل يقرر العمل بالحظر الجزئي طيلة أيام الأسبوع ويحدد ساعاته

2020/07/22 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

قرر محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، الاربعاء، العمل بالحظر للجزئي طيلة ايّام الاسبوع، فيما حدد ساعا...





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