2020/07/22 | 20:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ثاني توضيح..داخلية كوردستان تعلن تفاصيل دقيقة حول قضية "داليا مسلم"

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