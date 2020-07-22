ميسان تسجل72 إصابة وشفاء84ووفاة3

2020/07/22 | 20:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان الأربعاء عن تسجيل ( 72) إصابةجديدة حسب موقفها الوبائي لهذا اليوم.وقالت الدائرة في بيانها أنها سجلت اليوم 72 اصابة جديدة وشفاء84 حالة ووفاة3 واشار البيان الى ان الإصابات توزعت حسب مناطق المركز في إحياء (حي المعلمين الجديد ، عمارات المعهد ، حي المعلمين القديم ، الكفاءات ، العمارات […]

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