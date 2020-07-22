MBC تقدم أم كلثوم في حفل فني مباشر على مسرح دبي اوبرا

2020/07/22 | 20:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في بادرةٍ ترفيهيةٍ نوعية الطابع تستحضر أجواء الزمن الجميل، تقدم “مجموعة MBC” بالتعاون مع مفاجآت صيف دبي خلال هذا الصيف باطلالته الجديدة، حفلات فنية مباشرة من دبي أوبرا، في 6، و7، و8 آب/أغسطس، من انتاج شركةNDP .و تطلّ ضمن هذه الحفلات كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوغرام، برفقة التخت الشرقي مع […]

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