وزارة الشباب بصدد اتخاذ قرار صارم تجاه الأندية العراقية

2020/07/22 | 20:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… تدرس وزارة الشباب والرياضة، اتخاذ قرار صارم تجاه الأندية العراقية.وقال مصدر مسؤول من داخل الوزارة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وزارة الشباب والرياضة تدرس اصدار توجيه مفاده سحب اجازة النادي وتجميد نشاطاته في حال عدم توفيره المبالغ المالية الخاصة برواتب وعقود اللاعبين”.وأضاف ان “هذه الخطوة تأتي بسبب كثرة الشكاوى التي […]

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