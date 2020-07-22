هيلا مويس الصديقة المخطوفة.. سعاد الجواهري

2020/07/22 | 20:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت سعاد حسن الجوهري: صديقة بغداد وصديقة العراقيين الناشطة الالمانية “هيلا مويس” تختفي بين ليلة وضحاها من احدى مناطق عاصمتنا الملتهبة بحر تموز اللاهب وتسارع الاحداث السياسية والامنية والصحية.الجميلة “هيلا” طوال سنوات قضتها في عاصمة العراق وجدت نفسها بين اهلها من ابناء هذا الشعب.شاركتهم احزانهم وعاشت افراحهم.ركبت الدراجة وتسوقت من اسواق بغدادنا.[…]

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