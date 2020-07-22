وزير العدل: فاتحنا رئاسة الجمهورية لشمول أكبر عدد من النزلاء بقرار العفو الخاص

2020/07/22 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل، عن إجراءاتها داخل السجون في ظل تفشي فيروس كورونا، فيما كشفت عن رفع جميع الأسماء المشمولة بقرار العفو الخاص إلى رئاسة الوزراء.

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