2020/07/22 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – كشفت وزارة العدل، عن إجراءاتها داخل السجون في ظل تفشي فيروس كورونا، فيما أكدت دعمها لإطلاق اكبر عدد ممكن من النزلاء ضمن اجراءات مواجهة كورونا باستثناء 3 فئات.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وزير العدل سالار عبد الستار قوله : إن “الوزارة شرعت منذ اليوم الأول لتفشي وباء كورونا بتشكيل خلية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تعلن إجراءاتها داخل السجون في ظل تفشي كورونا المركز الخبري الوطني.

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