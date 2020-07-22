القبض على مصور استهداف رتل دعم الأمريكيين جنوبي العراق

2020/07/22 | 20:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بالقبض على شخص صور هجوما مسلحا استهدف دعماً لوجستياً للأمريكيين جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية القت القبض، مساء اليوم، على شخص كان يصور التفجير الدي استهدف الرتل الناقل للدعم اللوجستي ضمن طريق البطحاء في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وافاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاربعاء، بأن هجوما جديدا استهدف دعماً لوجستياً للأمريكيين جنوبي العراق، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوعين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوتين ناسفتين استهدفتا رتلا عراقيا يحمل دعما لوجستيا للقوات الاميركية على طريق البطحاء ضمن محافظة ذي قار".

وهذا ثاني هجوم من نوعه في أقل من أسبوع، حيث أضرم مسلحون مجهولون في 11 تموز الجاري النيران في ثلاث شاحنات تحمل معدات لوجستية للقوات الأميركية بين محافظتي المثنى والديوانية، جنوبي العراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في الـ5 من يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها الموجودة في "المنطقة الخضراء" وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.

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